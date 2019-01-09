В Сочи перевернулась машина каршеринга

Краснодарский край

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В Сочи 9 января перевернулся на крышу автомобиль московского каршеринга

На перекрестке Курортного проспекта и улицы Поярко около 14:30 водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате машина перевернулась.

Во время ДТП никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД по Сочи.

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Как сообщали Юга.ру, в конце ноября перевернулась машина в Лазаревском районе Сочи, погибли два человека. 

ГИБДД ДТП Сочи
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