В Сочи перевернулась машина каршеринга

В Сочи 9 января перевернулся на крышу автомобиль московского каршеринга

На перекрестке Курортного проспекта и улицы Поярко около 14:30 водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате машина перевернулась.

Во время ДТП никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД по Сочи.