В Сочи перевернулась машина каршеринга
Краснодарский край Валерия Дульская
В Сочи 9 января перевернулся на крышу автомобиль московского каршеринга
На перекрестке Курортного проспекта и улицы Поярко около 14:30 водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в бордюр. В результате машина перевернулась.
Во время ДТП никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды БДД ОГИБДД УВД по Сочи.
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