В Сочи перевернулся автомобиль, два человека погибли

В Лазаревском районе Сочи 29 ноября перевернулась машина, погибли люди

Авария произошла в 9:00 на трассе Джубга — Сочи до границы с Абхазией возле поселка Чемитоквадже. По предварительным данным, водитель ВАЗ съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте. Предположительно, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Причины аварии выясняются, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.