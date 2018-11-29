В Сочи перевернулся автомобиль, два человека погибли

Краснодарский край

Распечатать

В Лазаревском районе Сочи 29 ноября перевернулась машина, погибли люди

Авария произошла в 9:00 на трассе Джубга — Сочи до границы с Абхазией возле поселка Чемитоквадже. По предварительным данным, водитель ВАЗ съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте. Предположительно, они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Причины аварии выясняются, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.

ГИБДД ДТП смерть Сочи
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Евпатории шторм повредил плавкран
В Краснодаре на улице Зиповской откроют ярмарку выходного дня
В Ставрополе легковушка сбила мать с годовалым ребенком
В Краснодаре запретят остановку машин на улице Карасунской
«Тема рэперства привлекла наше внимание»: Нарышкин предложил поддержать творчество рэперов
СМИ сообщили, что керченского стрелка похоронили под другим именем и кремировали. Власти Крыма не подтвердили информацию

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале