В Сочи перевернулся автомобиль, два человека погибли
Краснодарский край Валерия Дульская
В Лазаревском районе Сочи 29 ноября перевернулась машина, погибли люди
Авария произошла в 9:00 на трассе Джубга — Сочи до границы с Абхазией возле поселка Чемитоквадже. По предварительным данным, водитель ВАЗ съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП водитель и пассажирка скончались на месте. Предположительно, они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Причины аварии выясняются, сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи.
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