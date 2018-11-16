В Сочи перевернулся грузовик. Пострадал водитель

в Сочи в районе Краснодарского кольца 16 ноября перевернулся грузовик

Авария произошла в 3:30. По предварительным данным, 18-летний водитель превысил скорость, в результате чего его занесло. После этого он врезался в дорожное ограждение и машина перевернулась на левый бок, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.

Водителя госпитализировали с места аварии.