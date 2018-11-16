В Сочи перевернулся грузовик. Пострадал водитель
в Сочи в районе Краснодарского кольца 16 ноября перевернулся грузовик
Авария произошла в 3:30. По предварительным данным, 18-летний водитель превысил скорость, в результате чего его занесло. После этого он врезался в дорожное ограждение и машина перевернулась на левый бок, сообщили порталу Юга.ру в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи.
Водителя госпитализировали с места аварии.
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Сегодня ранним утром, в Центральном районе, перед Краснодарским кольцом водитель «ГАЗели» не справился с управлением и перевернул авто на бок. ⠀ Похоже кто-то сегодня остался без хлеба! ⠀ По предварительной информации, пострадал водитель, он был госпитализирован в больницу. Обстоятельства уточняются. ��: от подписчиков. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Лазаревское #Краснаяполяна #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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