Два подростка камнями разбили окно движущейся электрички в Сочи
Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали двух несовершеннолетних, которые закидали камнями движущийся электропоезд
В дежурную часть Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте обратились работники РЖД и рассказали, что на перегоне Сочи — Мацеста двое несовершеннолетних закидали камнями проходящую электричку. В результате разбилось окно в одном из вагонов.
Инспекторы по делам несовершеннолетних застали на месте происшествия двух школьников 14 и 15 лет. Их доставили в отделение транспортной полиции и провели с ними профилактическую беседу.
В дальнейшем подростков поставят на внутришкольный учет и внесут в список лиц опасной категории среди несовершеннолетних, склонных к совершению транспортных правонарушений, 9 января сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.
Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года девятилетний мальчик в Сочи камнем разбил окно электрички.
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