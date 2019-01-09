Два подростка камнями разбили окно движущейся электрички в Сочи

Краснодарский край

Распечатать

Сотрудники транспортной полиции Сочи задержали двух несовершеннолетних, которые закидали камнями движущийся электропоезд

В дежурную часть Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте обратились работники РЖД и рассказали, что на перегоне Сочи — Мацеста двое несовершеннолетних закидали камнями проходящую электричку. В результате разбилось окно в одном из вагонов.

Читайте также:

Инспекторы по делам несовершеннолетних застали на месте происшествия двух школьников 14 и 15 лет. Их доставили в отделение транспортной полиции и провели с ними профилактическую беседу.

В дальнейшем подростков поставят на внутришкольный учет и внесут в список лиц опасной категории среди несовершеннолетних, склонных к совершению транспортных правонарушений, 9 января сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

Как сообщали Юга.ру, в апреле 2018 года девятилетний мальчик в Сочи камнем разбил окно электрички.

Поезда Происшествия Сочи Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Дагестане за праздники отравились более 60 человек. Предварительная причина — вода
Лыжник из Москвы погиб в лавине на запрещенном для катания участке на Эльбрусе
Парки и заказник Сочинского нацпарка отдали Кавказскому заповеднику
Министерство ЖКХ Крыма возглавил гендиректор «Сочиводоканала»
Пострадавшим при пожаре в Дагомысе 1 января пообещали оплатить аренду жилья
В зимние каникулы 18 туристов пострадали при катании на санках в Лагонаки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале