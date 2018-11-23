Житель Ростовской области украл из грузового поезда 300 кг чугуна

В Ростовской области полицейские задержали мужчину, укравшего из поезда 300 кг чугуна

Инцидент произошел на железнодорожной станции Морозовская. Мужчина из полувагона поезда украл 29 слитков чугуна общей массой 300 кг. Похищенное он хотел сдать в пункт приема металла.

Сотрудники транспортной полиции задержали злоумышленника. Выяснилось, что 48-летний мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности, сообщили 23 ноября в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).