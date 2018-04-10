В Сочи девятилетний мальчик камнем разбил окно электрички

Сотрудники транспортной полиции Сочи выявили хулигана, который разбил стекло в окне электрички

Полицейский патрульно-постовой службы сообщил в дежурную часть Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте о том, что на перегоне Водопадный — Лазаревская в вагоне электрички «Туапсе — Имеретинский курорт» разбилось стекло.

Сотрудники транспортной полиции выявили девятилетнего ребенка, живущего вблизи ж/д путей. Мальчик рассказал, что залез на забор во дворе своего дома и бросал камни в сторону моря. Один из камней попал в окно проходящей электрички. Благодаря защитной пленке стекло только треснуло, поэтому никто не пострадал.