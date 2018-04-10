В Сочи девятилетний мальчик камнем разбил окно электрички
Сотрудники транспортной полиции Сочи выявили хулигана, который разбил стекло в окне электрички
Полицейский патрульно-постовой службы сообщил в дежурную часть Сочинского линейного управления МВД РФ на транспорте о том, что на перегоне Водопадный — Лазаревская в вагоне электрички «Туапсе — Имеретинский курорт» разбилось стекло.
Сотрудники транспортной полиции выявили девятилетнего ребенка, живущего вблизи ж/д путей. Мальчик рассказал, что залез на забор во дворе своего дома и бросал камни в сторону моря. Один из камней попал в окно проходящей электрички. Благодаря защитной пленке стекло только треснуло, поэтому никто не пострадал.
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С ребенком и его представителями провели профилактическую работу. Мальчика и его мать вызовут на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Лазаревского района Сочи, сообщил в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД РФ на транспорте.
Инспекторы группы по делам несовершеннолетних транспортной полиции предупредили, что такие проступки могут квалифицироваться как преступления, предусмотренные ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 213 УК РФ (Хулиганство).
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