Кубанские врачи провели операцию по удлинению руки

В Краснодаре врачи удлинили руку пациентке с врожденным дефектом

Жительница другого региона России обратилась за помощью в краснодарскую краевую клиническую больницу № 4. Врачи диагностировали у 23-летней девушки врожденный дефект: ее правая рука была значительно короче левой. Хирургам необходимо было удлинить правое плечо.

Операция проходила в несколько этапов. Сначала девушке на 3,5 месяца наложили аппарат Илизарова, который удлинил руку и вырастил кость. После выращивания регенерата кости пациентку перевели на более комфортный вид фиксации — внутренний.

Во время двухчасовой операции врачи заменили наружный (громоздкий) фиксатор на погружной — блокированный гвоздь. После этого стержневой аппарат сняли.

Теперь плечевую кость пациентки фиксирует установленный гвоздь. Благодаря нему девушке не нужно ждать пока «слабая» выращенная новая кость окрепнет. Перестройка регенерата в нормальную кость произойдет в течение года, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.