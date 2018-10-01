Кубанские врачи провели операцию по удлинению руки

Краснодарский край

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В Краснодаре врачи удлинили руку пациентке с врожденным дефектом

Жительница другого региона России обратилась за помощью в краснодарскую краевую клиническую больницу № 4. Врачи диагностировали у 23-летней девушки врожденный дефект: ее правая рука была значительно короче левой. Хирургам необходимо было удлинить правое плечо.

Операция проходила в несколько этапов. Сначала девушке на 3,5 месяца наложили аппарат Илизарова, который удлинил руку и вырастил кость. После выращивания регенерата кости пациентку перевели на более комфортный вид фиксации — внутренний. 

Во время двухчасовой операции врачи заменили наружный (громоздкий) фиксатор на погружной — блокированный гвоздь. После этого стержневой аппарат сняли.

Теперь плечевую кость пациентки фиксирует установленный гвоздь. Благодаря нему девушке не нужно ждать пока «слабая» выращенная новая кость окрепнет. Перестройка регенерата в нормальную кость произойдет в течение года, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ
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Кубанские врачи провели операцию по удлинению руки

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