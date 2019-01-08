Детский омбудсмен: Дети сами должны решать, в каком виде ходить в школу

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова 8 января заявила, что внешний вид школьников должно определять конкретное школьное сообщество

«Я думаю, что сегодня вполне возможно отдать на откуп именно школьному сообществу принимать решения о том, как в его школе должно быть. Каждая школа должна принять это решение», — приводит слова детского омбудсмена РИА «Новости».

Кузнецова отметила, что в выборе дресс-кода бывают «такие вещи, вызывающие, оскорбляющие других», и их недопустимо надевать в школу, но все остальное нужно решать школьным сообществом. Отдельно она подчеркнула, что под таким сообществом понимает в том числе и участие детей в выборе: «Дети сами будут легче исполнять не внешние требования, которые им навязали, а которые они сами для себя разработали».

В сентябре 2018 года прокуратура обвинила в нарушении прав десятиклассницы руководство пермской гимназии №4. Девочку отстранили от уроков за то, что она явилась на занятия с розовыми волосами. После этого департамент образования Перми поручил школам до февраля внести поправки в требования ко внешнему виду учащихся, исключив из них запрет на окрашивание волос, маникюр, яркий макияж и пирсинг.

Это не первый громкий случай претензий школ ко внешнему виду детей: как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года на Ставрополье учительница обвинила школьника в «пропаганде гомосексуализма» из‑за его стрижки.

Некоторые политики идут дальше: так, в августе 2018 года депутат из Ленинградской области обратился к министру просвещения с требованием ввести единую форму для учащихся и педагогов, стилизованную под форму Красной армии.