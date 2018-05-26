На Ставрополье учитель из-за стрижки обвинила школьника в пропаганде гомосексуализма. Ей рекомендовали извиниться

Директор школы № 7 станицы Ессентукской на Ставрополье Нина Шуда и члены комиссии по делам несовершеннолетних обвинили 15-летнего ученика в пропаганде гомосексуализма из-за его стрижки

Как передает NewsTracker, подростка и его маму вызвали на беседу в комиссию по делам несовершеннолетних для обсуждения внешнего вида и поведения ребенка. По сообщениям СМИ, комментируя стрижку мальчика, его обвинили в «пропаганде гомосексуализма и разврата» и порекомендовали «пойти на девчачьи танцы».

Проверку этой информации провела уполномоченный по делам ребенка при губернаторе Ставрополья Светлана Адаменко.

«Именно те слова, что приводят СМИ, сказаны не были, но смысл сказанного был именно таким, — заявила Адаменко. — Мы порекомендовали взрослым извиниться перед мальчиком и его мамой за неуважительный и некорректный разговор. В скором времени состоится вторая беседа, где, надеюсь, все будет улажено».

По ее словам, ребенок сложный, но проблем с успеваемостью у него нет.

«Мальчик не двоечник, но учителя жалуются на систематическое нарушение им дисциплины. Вызов в комиссию был вполне оправданным. Однако это не повод оскорблять ребенка. Я видела эту прическу, и у меня она не вызвала нареканий. Сейчас так много кто ходит: и подростки, и даже взрослые», — добавила омбудсмен.

В самой школе ситуацию комментировать отказываются.