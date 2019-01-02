На Кубани врачи спасли 97-летнюю пациентку с опухолью

Краснодарский край

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Краснодарские врачи провели успешную операцию по удалению молочной железы у пожилой женщины

Женщина поступила в медучреждение со злокачественной опухолью молочной железы. Врачи в срочном порядке провели пациентке мастэктомию — хирургическую операцию по удалению молочной железы. 

Процедура совпала с днем рождения женщины, которой в тот день исполнилось 97 лет. В пресс-службе краевого Минздрава отметили, что это первая пациентка, которая перенсла операцию в столь зрелом возрасте. 

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Как писали Юга.ру, в декабре 2018 года кубанские врачи спасли 64-летнюю женщину, которой было трудно ходить из-за ожирения. 

Здравоохранение Краснодар Медицина Министерство здравоохранения РФ
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