Кубанские врачи спасли четырехдневного младенца с пороком сердца

Врачи Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре успешно провели операцию новорожденному ребенку

Новорожденного доставили в ККБ вертолетом санавиации. У него обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца — транспозиция магистральных сосудов. Кубанские врачи около пяти часов восстанавливали анатомию его сердца.

Эта операция стала восьмитысячной для детских кардиохирургов ККБ. Сейчас ребенок идет на поправку.