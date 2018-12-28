Кубанские врачи спасли четырехдневного младенца с пороком сердца
Врачи Краевой клинической больницы № 1 в Краснодаре успешно провели операцию новорожденному ребенку
Новорожденного доставили в ККБ вертолетом санавиации. У него обнаружили несовместимый с жизнью порок сердца — транспозиция магистральных сосудов. Кубанские врачи около пяти часов восстанавливали анатомию его сердца.
Эта операция стала восьмитысячной для детских кардиохирургов ККБ. Сейчас ребенок идет на поправку.
В пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края рассказали, что в Краевой клинической больнице хирурги ежегодно проводят лечение сердца более 700 детей любого возраста с разными заболеваниями. В операционной работают рентгенхирурги и аритмологи Центра грудной хирургии.
Как писали Юга.ру, осенью 2017-го кубанские врачи вынули из глаза ребенка металлический предмет и сохранили ему зрение.
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