Виталий Штыбин проведет открытую лекцию о черкесах в истории Краснодара

Краснодарский историк-любитель Виталий Штыбин 4 января проведет открытую лекцию «Черкесы (адыги) в истории Краснодара»

Мероприятие пройдет 4 января в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» в «Центре Событий», открытом на месте бывшего катка. Начало лекции — в 14:00.

«Лекция посвящена черкесам, которые внесли свой вклад в историю Екатеринодара, и событиям черкесской культуры, которые также связаны с городом. Также расскажу, как воспринимался сам Краснодар в черкесской культуре — какое у него было название, какие события, связанные с ним, сохранились в черкесском фольклоре», — рассказал Штыбин порталу Юга.ру.

Лекция охватывает период со второй половины 18 века до начала революции.

Штыбин отметил, что по этой теме проходят также туры по Краснодару.