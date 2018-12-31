Виталий Штыбин проведет открытую лекцию о черкесах в истории Краснодара
Краснодарский историк-любитель Виталий Штыбин 4 января проведет открытую лекцию «Черкесы (адыги) в истории Краснодара»
Мероприятие пройдет 4 января в ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань» в «Центре Событий», открытом на месте бывшего катка. Начало лекции — в 14:00.
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«Лекция посвящена черкесам, которые внесли свой вклад в историю Екатеринодара, и событиям черкесской культуры, которые также связаны с городом. Также расскажу, как воспринимался сам Краснодар в черкесской культуре — какое у него было название, какие события, связанные с ним, сохранились в черкесском фольклоре», — рассказал Штыбин порталу Юга.ру.
Лекция охватывает период со второй половины 18 века до начала революции.
Штыбин отметил, что по этой теме проходят также туры по Краснодару.
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