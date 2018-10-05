Краснодарский историк-любитель завершил сбор денег на YouTube-сериал про адыгов-шапсугов

Краснодарский историк-любитель Виталий Штыбин сообщил о завершении сбора средств на проект «Шапсугская экспедиция»

У себя в фейсбуке Штыбин написал, что за два месяца удалось собрать 103 тыс. рублей — 23% от заявленной суммы. Однако денег достаточно, чтобы провести проект. Экспедиция стартует 15 октября. По его словам, деньги пойдут на сбор материала для книги, фотовыставки и запись роликов и интервью в процессе поездки.

«Всем, кто поддержал нас на Planeta.ru мы выслали на e-mail письмо-инструкцию о том, как перевести взносы на наш счет. Просим внимательно с ним ознакомиться и сделать перевод, так как процесс занимает до 10 дней. Готовы ответить на все вопросы в личку или через e-mail — v.shtybin@yandex.ru», — написал Штыбин.

Он отметил, что сбор средств будет продолжаться — желающие могут перевести деньги на карту, реквизиты которой опубликованы у него на странице.