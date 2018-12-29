В квартирах разрушенной взрывом пятиэтажки в Краснодаре завершили ремонт
В Краснодаре полностью восстановили квартиры в многоэтажном доме на улице Славянской, который пострадал при взрыве газа
Владельцам квартир 29 декабря выдали ключи. Строители восстановили разрушенные стены, перекрытия, лестницы, внутренние перегородки и часть крыши.
Полностью отремонтировали 15 квартир, 5 из них практически построили заново. Там заменили двери и окна, установили сантехнику, сделали отделку потолков и стен и укладку напольного покрытия. В комнатах смонтировали новые биметаллические батареи, провели электропроводку и коммуникации.
Ремонт сделали с учетом пожеланий жителей. Владельцы нескольких квартир решили делать ремонт самостоятельно, им помогли с отделочными и строительными материалами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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Как писали Юга.ру, в Краснодаре 10 марта в жилом доме на улице Славянская, 75 произошел взрыв газа. В результате пострадали семь человек. Хозяин квартиры получил ожоги 90% тела и в последствие скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Представитель компании «Строитель», проводившей обследование дома, сообщил, что взрыв газа не нанес существенного вреда зданию и несущим конструкциям. В апреле компания «Альбион» заявляла, что готова восстановить дом.
К октябрю рабочие фактически заново выстроили четвертый и пятый этажи пострадавшего подъезда. Стены и перегородки были сильно разрушены после взрыва, поэтому их снесли. Специалисты восстановили кирпичную кладку и ее рисунок на фасаде.
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