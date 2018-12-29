В квартирах разрушенной взрывом пятиэтажки в Краснодаре завершили ремонт

В Краснодаре полностью восстановили квартиры в многоэтажном доме на улице Славянской, который пострадал при взрыве газа

Владельцам квартир 29 декабря выдали ключи. Строители восстановили разрушенные стены, перекрытия, лестницы, внутренние перегородки и часть крыши.

Полностью отремонтировали 15 квартир, 5 из них практически построили заново. Там заменили двери и окна, установили сантехнику, сделали отделку потолков и стен и укладку напольного покрытия. В комнатах смонтировали новые биметаллические батареи, провели электропроводку и коммуникации.

Ремонт сделали с учетом пожеланий жителей. Владельцы нескольких квартир решили делать ремонт самостоятельно, им помогли с отделочными и строительными материалами, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.