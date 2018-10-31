В Краснодаре восстановили поврежденный от взрыва дом на улице Славянской

В Краснодаре на улице Славянской восстановили дом, в котором в марте произошел взрыв газа

Сейчас в квартирах четвертого подъезда, который был сильно поврежден, ведут отделочные работы. Мэр Краснодара Евгений Первышов 31 октября сообщил, что после завершения этих работ жители смогут вернуться в свои квартиры.

Директор городского департамента строительства Максим Карпенко сообщил, что в поврежденном подъезде рабочие фактически заново выстроили четвертый и пятый этажи пострадавшего подъезда. Стены и перегородки были сильно разрушены после взрыва, поэтому их снесли. Специалисты восстановили кирпичную кладку и ее рисунок на фасаде.

Глава департамента рассказал, что для дома специально заказывали металлические формы для лестничных пролетов и бетонных плит для основания балконов, поскольку такие уже давно не выпускают.

Всего ремонтируют 17 квартир. Четыре из них, в том числе и ту, где произошел взрыв, практически построили заново. Планируется, что во всех квартирах выполнят чистовую отделку потолка и стен, уложат напольное покрытие, смонтируют сантехнику и газовые плиты, при необходимости, заменят входные и межкомнатные двери. В комнатах уже установили батареи, подключили электричество и коммуникации.

Подъезду подключают к газоснабжению. В ближайшие дни подготовят отопительную систему. Параллельно рабочие расчищают двор от строительного мусора, чтобы восстановить благоустройство. Перед подъездом заасфальтируют проезд. Там также заменят бордюры и разобьют клумбы.

Карпенко отметил, что все оставшиеся работы постараются выполнить в ближайшие недели. Жильцы должны переехать в свои квартиры в конце ноября, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.