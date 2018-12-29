В новогодние каникулы в Краснодаре сократят число трамваев

В пресс-службе Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления рассказали о режиме работы общественного транспорта в зимние выходные

В первые дни 2019 года на маршруты выйдут меньше транспортных средств, из-за чего увеличится интервал движения.

1 и 2 января первые рейсы от конечных остановок отправятся в 6:30. В эти дни не будут работать трамваи, которые курсируют по маршруту № 9, 10 и 12, а также автобус № 43.

Со 2 по 8 января уменьшат количество двухвагонных составов трамваев. В Рождественскую ночь, с 6 на 7 января организуют дополнительные рейсы дежурных трамваев от улицы Димитрова в Юбилейный микрорайон, из Пашковского микрорайона до улицы Индустриальной и из Комсомольского микрорайона до улицы Солнечной.

Информацию о работе общественного транспорта можно уточнить по телефону горячей линии КТТУ — 8 (861) 262-51-15. Также можно воспользоваться интерактивным сервисом «Транспорт online», сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».