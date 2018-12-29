Двух жителей Ингушетии осудили за попытку отправить на Кубань оружие

Сотрудники УФСБ пресекли канал поставки оружия и боеприпасов на территорию Краснодарского края

Советский районный суд Краснодара признал виновными жителей Ингушетии в предъявленном обвинении. Одному из мужчин назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Еще двое осужденных приговорены к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. рублей, сообщили 29 декабря в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.