Двух жителей Ингушетии осудили за попытку отправить на Кубань оружие
Сотрудники УФСБ пресекли канал поставки оружия и боеприпасов на территорию Краснодарского края
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Правоохранители установили прочастность трех жителей Республики Ингушетия к незаконному обороту оружия и средств поражения на территорию Краснодарского края.
В ходе «проверочных закупок» сотрудники краевого УФСБ изъяли автомат Ак-74 калибра 5,45 мм, два самодельных пистолета МР-371, переделанных под стрельбу боевыми патронами, и 39 патронов калибра 9х18 мм.
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Советский районный суд Краснодара признал виновными жителей Ингушетии в предъявленном обвинении. Одному из мужчин назначили наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы и штрафу в размере 80 тыс. рублей. Еще двое осужденных приговорены к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. рублей, сообщили 29 декабря в пресс-службе УФСБ РФ по Краснодарскому краю.
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