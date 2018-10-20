Росгвардия предложила ужесточить правила хранения оружия

Росгвардия подготовила поправки в правила оборота гражданского оружия в России после трагедии в колледже в Керчи

Проект изменений в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории России размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди предлагаемых норм — обязать владельцев оружия уведомлять Росгвардию о своих перемещениях с оружием. Граждане должны будут уведомлять «любым доступным способом, обеспечивающим возможность подтверждения факта такого уведомления», территориальный орган Росгвардии о перемещении с оружием в течение трех рабочих дней со дня прибытия в новое место. Эти изменения будут касаться и иностранных граждан.

В пояснительной записке к документу говорится, что «данная мера позволит обеспечить надлежащий контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения».

Также ведомство предлагает разрешить перевозку оружия по воздуху на основании уставных документов авиаперевозчика в целях «сокращения избыточного документооборота».