Житель Лабинска возил на пассажирском сидении своей «Газели» автомат Калашникова с патронами

Краснодарский край

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В Лабинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который возил в своем автомобиле автомат с боевыми патронами

К полицейским поступила информация о том, что 40-летний житель Лабинска может быть причастен к незаконному хранению оружия. 

«При проверке сведения подтвердились. В ходе осмотра автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили пригодный для стрельбы автомат Калашникова и 17 боевых патронов к нему», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Лабинский район Оружие
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