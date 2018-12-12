Житель Лабинска возил на пассажирском сидении своей «Газели» автомат Калашникова с патронами
В Лабинске возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который возил в своем автомобиле автомат с боевыми патронами
К полицейским поступила информация о том, что 40-летний житель Лабинска может быть причастен к незаконному хранению оружия.
«При проверке сведения подтвердились. В ходе осмотра автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили пригодный для стрельбы автомат Калашникова и 17 боевых патронов к нему», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Дело возбудили по ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия). Наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.
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