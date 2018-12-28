Экс-главе Корпорации развития Ставрополья изменили обвинение

Следствие переквалифицировало дело экс-главы ГУП «Корпорация развития Ставропольского края» Заура Абдурахимова

В пресс-службе краевого СКР сообщили, что Абдурахимову предъявили обвинение по ч.1 ст.286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Первоначально дело на него было заведено по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество).

Как писали Юга.ру, Абдурахимова задержали в аэропорту Краснодара в апреле.

Он является фигурантом того же дела, что и бывшая замминистра экономразвития Ставрополья Елена Кильпа. Ей инкриминируют 10-кратное завышение стоимости госконтракта (ч.1 ст.285 УК РФ — Злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, Кильпа от имени министерства заключила госконтракт на создание медиа-контента для продвижения продукции товаропроизводителей региона, а также сделать сайт и канал на YouTube.

Впоследствии подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 млн рублей. При этом рыночная стоимость фактически проведенной работы составила 950 тыс. рублей.

Исполнителем контракта и являлась Корпорация развития Ставропольского края. Для его выполнения компания привлекала субподрядчика, который создал мультиформатную площадку, не соответствующую предъявляемым к ней требованиям. Вместо возврата денег в рамках претензионного либо искового производства Абдурахимов, превышая должностные полномочия, получил от субподрядчика около 3,5 млн рублей.

Дело в отношении Абдурахимова с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении Кильпы продолжают расследовать.