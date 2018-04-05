В Краснодаре задержали гендиректора Корпорации развития Ставрополья

В аэропорту Краснодара задержали генерального директора Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова

Чиновника задержали, когда он собирался улететь в Турцию. Абдурахимова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ставропольскому краю Екатерина Данилова сообщила «Российской газете», что во время задержания у главы корпорации случился сердечный приступ.

«Подозреваемого доставили в Ставрополь. Он сейчас находится в одной из больниц. К Абдурахимову приставлены сотрудники правоохранительных органов. Когда его состояние улучшится, с ним начнут работу следователи», — сказал представитель СК.

В Корпорации развития Ставрополья заявили, что не располагают сведениями о задержании гендиректора.