Замминистра экономического развития Ставрополья заподозрили в злоупотреблении полномочиями

В отношении первого заместителя министра экономического развития Ставропольского края Елены Кильпа возбудили уголовное дело

Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, Кильпа от имени министерства заключила государственный контракт с одним из предприятий. Согласно документу, компания должна была создать медиа-контент для продвижения продукции товаропроизводителей Ставропольского края, а также сделать брендированную площадку на домене Рунета и отдельный канал на YouTube.

Впоследствии чиновница, стремясь скрыть некачественное исполнение работ по госконтракту, без проведения экспертизы подписала акт сдачи-приемки услуг на 9,9 млн рублей. При этом рыночная стоимость фактически проведенной работы по созданию медиа-контента составила 950 тыс. рублей.

Следователи изъяли документацию. Сейчас проводят следственные действия, сообщается в Telegram-канале «Следком».