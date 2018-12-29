Сотрудники «Ростелекома» получили награды за ликвидацию последствий паводка на Кубани и в Адыгее

Сотрудников Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком», которые помогали ликвидировать последствия осеннего паводка в Краснодарском крае и Адыгее, наградили почетными грамотами

Награды вручили 16 связистам, а также представителям других организаций, среди которых ФГУП «Почта России», ПАО «Вымпелком», ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон». Грамоты выдавал заместитель руководителя агентства Роман Шередин, который приехал в Краснодар на мероприятие. Всего он наградил 37 сотрудников.

Напомним, в конце октября в Краснодарском крае и в Адыгее прошли сильные ливни, в результате пострадал Лазаревский район Сочи, а также ряд населенных пунктов Туапсинского и Апшеронского районов Кубани, а также Майкопского района Адыгеи. В зоне подтопления оказались объекты связи «Ростелекома»: стихия разрушила кабельную канализацию и оборвала линии связи, повредила магистральный кабель на участке Туапсе — Сочи, обесточила девять станционных объектов. Без доступа к интернету и мобильной связи во время паводка оказались около 7,5 тыс. абонентов компании.

Чтобы возобновить телеком-инфраструктуры, в «Ростелекоме» в течение первых суток сформировали четыре аварийные бригады общей численностью более 50 человек. Специалисты починили кабельные линии межстанционной связи на участке от Туапсе до Лазаревского длиной более 54 км, а также распределительную сеть в Туапсинском районе. От стихии также пострадали речные кабельные переходы. Вместо разрушенных специалисты «Ростелекома» восстановили пять таких линий через реки Аше, Шуюк, Чилипси, Индюшонок и Спорная. В некоторых районах, где объекты были разрушены полностью, волоконно-оптические каналы прокладывали заново.

Замглавы Федерального агентства связи Роман Шередин поблагодарил коллег за слаженную работу и профессионализм. «Специалисты, участвуя в восстановительных операциях, трудились круглосуточно наравне со спасателями. Благодаря cвоевременным усилиям жизненно важные социальные объекты были оперативно обеспечены связью и возобновили свою деятельность», — сказал он.

Директор Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Поляков подчеркнул, что устранение последствий стихии до сих пор продолжается. «Функционирование некоторых участков организовано по временной схеме, так как их полное восстановление займет несколько месяцев. Главное, что в максимально короткие сроки удалось возобновить предоставление наших услуг жителям большинства пострадавших районов, службам МЧС, органам власти на местах», — отметил Поляков.