Закон об отмене национального роуминга вступит в силу 1 июня 2019 года

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Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон об отмене национального роуминга в стране

В документе на портале официальной правовой информации говорится, что закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

По новому закону, на территории страны оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети создает одинаковые условия для абонентов, вне зависимости от того, находится ли он в своем регионе или за его пределами.

При этом абоненты оплачивают телефонное соединение с собеседником, который за пределами страны, сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, закон об отмене роуминга в России Госдума приняла 19 декабря. Отмена роуминга на входящие звонки по России не коснется Крыма, потому что крупные мобильные операторы не работают на полуострове.

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Закон об отмене национального роуминга вступит в силу 1 июня 2019 года
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