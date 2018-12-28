Закон об отмене национального роуминга вступит в силу 1 июня 2019 года

Президент РФ Владимир Путин 28 декабря подписал закон об отмене национального роуминга в стране

В документе на портале официальной правовой информации говорится, что закон вступит в силу с 1 июня 2019 года.

По новому закону, на территории страны оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети создает одинаковые условия для абонентов, вне зависимости от того, находится ли он в своем регионе или за его пределами.

При этом абоненты оплачивают телефонное соединение с собеседником, который за пределами страны, сообщает RT.