Госдума приняла закон об отмене роуминга в России
Госдума 19 декабря в окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга для сотовой связи в России
По новому закону, оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети должен создавать одинаковые условия оказания услуг связи для каждого абонента. От этого не зависит, находится пользователь в пределах субъекта РФ, где у оператора есть ресурс нумерации, или за его пределами, говорится в тексте документа.
Житель России должен платить за телефонное соединение с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.
Если документ одобрят Совет Федерации и президент, закон вступит в силу 1 июня 2019 года, передает RT.
Отмена роуминга на входящие звонки по России не коснется Крыма, потому что крупные мобильные операторы не работают на полуострове.
Как сообщали Юга.ру, 17 июля 2017 года Федеральная антимонопольная служба дала сотовым операторам две недели на отмену роуминга внутри России. В ответ на это крупные операторы связи заявили, что не успеют выполнить требования в такой короткий срок, после чего ФАС возбудила против них уголовные дела.
Сроки отмены роуминга продлили до 15 декабря 2017 года, но операторы снова не выполнили требования и против них снова завели дела.
Точные даты отмены роуминга стали известны 20 августа 2018 года.
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