Госдума приняла закон об отмене роуминга в России

Госдума 19 декабря в окончательном чтении приняла закон об отмене национального роуминга для сотовой связи в России

По новому закону, оператор подвижной радиотелефонной связи в своей сети должен создавать одинаковые условия оказания услуг связи для каждого абонента. От этого не зависит, находится пользователь в пределах субъекта РФ, где у оператора есть ресурс нумерации, или за его пределами, говорится в тексте документа.

Житель России должен платить за телефонное соединение с вызываемым абонентом, находящимся за пределами территории РФ.

Если документ одобрят Совет Федерации и президент, закон вступит в силу 1 июня 2019 года, передает RT.