Краснодарскую агломерацию включили в стратегию развития Адыгеи
Кабинет министров Адыгеи 26 декабря утвердил стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года
Министр экономического развития и торговли республики Анзаур Куанов отметил, что особое внимание в стратегии отводится взаимодействию Адыгеи и Кубани в рамках Краснодарской агломерации.
«Социально-экономическое развитие и территориальное планирование Республики Адыгея теснейшим образом связано со стратегическими планами развития Краснодарского края. Достижение заявленных стратегических целей во многом зависит от реализации совместных с Краснодарским краем проектов, в первую очередь инфраструктурных», — сказал Куанов.
Он уточнил, что агломерация создается в рамках Стратегии пространственного развития РФ. При этом Краснодарская агломерация, в которую включены Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы, может стать одним из центров экономического роста страны, считают в министерстве экономического развития и торговли республики.
По мнению Кумпилова, совместное стратегическое планирование позволит регионам снять инфраструктурные ограничения в энергетической и транспортной сфере, создаст новые точки роста. Глава Адыгеи подчеркнул, что агломерация не означает территориальное объединение.
«Речь идет о взаимовыгодном сотрудничестве, прежде всего, в экономическом плане. Адыгея и Кубань — два самостоятельных региона, которые имеют общие интересы, прежде всего, в развитии дорожной сети, газовой и электроэнергетической отраслей. Эти задачи должны решаться общими усилиями — как республики, так и края. Здесь важна синхронизация действий. Поэтому республика и край в рамках агломерации будут совместно решать вопросы, препятствующие экономическому развитию двух регионов», — заключил глава Адыгеи.
Как сообщали Юга.ру, в августе губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что необходимо создать агломерацию, в которую войдут Краснодар и прилегающие районы Адыгеи. Мэр Краснодара Евгений Первышов поддержал идею и поделился ожиданиями от проекта.
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