Краснодарскую агломерацию включили в стратегию развития Адыгеи

Кабинет министров Адыгеи 26 декабря утвердил стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года

Министр экономического развития и торговли республики Анзаур Куанов отметил, что особое внимание в стратегии отводится взаимодействию Адыгеи и Кубани в рамках Краснодарской агломерации.

«Социально-экономическое развитие и территориальное планирование Республики Адыгея теснейшим образом связано со стратегическими планами развития Краснодарского края. Достижение заявленных стратегических целей во многом зависит от реализации совместных с Краснодарским краем проектов, в первую очередь инфраструктурных», — сказал Куанов.

Он уточнил, что агломерация создается в рамках Стратегии пространственного развития РФ. При этом Краснодарская агломерация, в которую включены Адыгейск, Тахтамукайский и Теучежский районы, может стать одним из центров экономического роста страны, считают в министерстве экономического развития и торговли республики.