Профессор МГУ одобрила инициативу создания Краснодарской агломерации

Адыгея, Краснодарский край

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Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени Ломоносова Наталья Зубаревич прокомментировала создание Краснодарской агломерации

Зубаревич назвала несколько основных преимуществ Адыгеи, среди них природный и агломерационный эффект.

Об этом экономгеограф и эксперт в области регионального развития сказала в ходе круглого стола по вопросам привлечения инвестиций 7 ноября, в котором приняли участие чиновники и представители бизнес-сообщества Адыгеи.

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Наталья Зубаревич одобрила инициативу создания Краснодарской агломерации и отметила, что соседство Адыгеи и Краснодарского края уже сегодня дает ряд преимуществ, которые отражаются в достаточно высоких статистических показателях республики.

Как сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов, республика уже включилась в процесс формирования национальных проектов и Стратегии пространственного развития Российской Федерации. При этом Краснодарская агломерация может выступить одним из центров экономического роста страны.

«Мы стабильный регион со своими конкурентными преимуществами. У нас свой путь развития, но для достижения экономического эффекта мы планируем усилить взаимодействие с Краснодарским краем с учетом того, что создание агломерации станет действенным драйвером в развитии региона», — сказал глава Адыгеи.

В ходе обсуждения этой темы профессор МГУ назвала перспективным такой подход. Наталья Зубаревич считает, что сегодня будущее за взаимовыгодным сотрудничеством по принципу win-win. В этом плане и Адыгея, и Краснодарский край могут успешно приумножать свои достижения через совместные проекты.

Участники круглого стола поддержали и другие инициативы органов власти Адыгеи по усилению взаимодействие с федеральным центром. Профессор одобрила политику региона по привлечению субсидий и грантов, включению в федеральные проекты и рекомендовала усилить работу по собираемости налогов, найти внутренние резервы для увеличения расходов на региональную экономику.

Благоустройство Краснодар Мурат Кумпилов
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