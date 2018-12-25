Эвакуировали экипаж сухогруза, который сел на мель у Таманского полуострова
Людей, которые находились на борту севшего на мель в Темрюкском районе сухогруза, доставили на берег
В пресс-службе Росморречфлота порталу Юга.ру рассказали, что все 11 человек были доставлены в отель, их жизни ничего не угрожает.
Как сообщали Юга.ру, в ночь на 25 декабря сухогруз Surov под флагом Монголии сел на мель около мыса Железный Рог на южном берегу таманского полуострова. На борту находились два гражданина Азейбарджана и девять россиян.
Ранее под Новороссийске сел на мель крупный теплоход Rio. О том, как посмотреть на него вблизи, читайте в нашем материале.
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