Мэр Избербаша ушел в отставку после критики Васильева

Глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов написал заявление о сложении полномочий после критики со стороны главы Дагестана Владимира Васильева

Временно исполняющим обязанности мэра Избербаша назначен заместитель главы города Магомед Исаков,. Комментировать причины решения Сулейманов не стал, пишет «Черновик».

Как пишут «Махачкалинские известия», отставку в республике ожидали после того, как в конце ноября на рабочем совещании Владимир Васильев выразил недовольство ходом строительства очистных сооружений в городе. Главу республики возмутил доклад Сулейманова, который рассказал, что очистные сооружения стоимостью 300 млн рублей так и не были введены в эксплуатацию.

«Мне вас проще освободить. И идя навстречу социальному недовольству населения, подготовить человека, который пообещает мне все решить. И мы закроем тему», — сказал тогда глава республики.

Напомним, что Абдулмеджид Сулейманов приходится родным братом руководителю дагестанского фонда ОМС и экс-мэру Махачкалы Магомеду Сулейманову, который арестован по подозрению в превышении полномочий и организации преступного сообщества. Также уголовные дела возбуждены против их двоюродного брата — экс-председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и родственника Магомедрасула Омарова, занимавшего пост руководителя дагестанского филиала ФКУ Упрдор «Каспий».

Магомед Исаков, назначенный врио мэра Избербаша, в 2008-2009 годах работал заместителем начальника контрольного управления в мэрии Махачкалы. Затем руководил махачкалинским хлебозаводом №2, а с 2012 по 2015 годы являлся гендиректором «Каспий хлеба». С октября 2015 до конца декабря 2017 года Исаков работал на посту заместителя главы администрации Избербаша.