Швеция отказала в политубежище краснодарским художникам Лусинэ Джанян и Алексею Кнедляковскому
Миграционная служба Швеции отказала в убежище краснодарским художникам Лусинэ Джанян и Алексею Кнедляковскому, которые являются членами группы Pussy Riot
Джанян и Кнедляковский попросили политубежища в 2017 году, но 20 декабря миграционная служба Швеции им отказала, сообщает шведский телеканал SVT, который цитирует издание «ИноСМИ».
Художники могут обжаловать отказ в миграционном суде. Журналистам они заявили, что разочарованы в решении миграционной службы.
«Миграционная служба не понимает, что преследование российский властей — это та цена, которую мы заплатили за нашу творческую и политическую деятельность. Это унизительно», — заявила Лусинэ Джанян.
Кнедляковский в свою очередь отметил, что миграционная служба полностью проигнорировала точку зрения правозащитных организаций, которые рекомендовали паре покинуть Россию из-за угрожающей им опасности.
Лусинэ отметила, что в России на нее несколько раз нападали одетые в штатское люди, когда она гуляла с ребенком, заявив, что этот метод используют российские спецслужбы.
«Когда я рассказала об этом миграционной службе, мне сказали, что знают, как обстоят дела в России. Но теперь в своем решении по нашему делу они говорят, что эти атаки совершали частные лица», — сказала Джанян.
В Швецию Джанян и Кнедляковский уехали после того, как Алексей провел в декабре 2016 года в Краснодаре акцию «Новый чекист». В День работников служб госбезопасности он прикрепил скотчем крест на постамент памятника Дзержинскому. По его словам, это олицетворяло рождение в России новой религии — советского православия, гибрида КГБ и РПЦ, не терпящего иноверцев. Памятник не пострадал, но Алексея и его товарища арестовали на 15 суток по обвинению в мелком хулиганстве.
По словам Кнедляковского, когда он находился в спецприемнике, ему «недвусмысленно давалось понять, что могут в любой момент возбудить уголовное дело или что-то подобное сделать». Он отметил, что эту акцию начальник краснодарского ФСБ воспринял как оскорбление и оставаться в Краснодаре стало опасно. Так как у пары были шведские визы, они решили поехать туда.
В Швеции ранее выставляла свою работу «Белый круг» Лусинэ Джанян. Она посвящена московским протестам против третьего срока президентсва Владимира Путина.
Напомним, в 2013 году Лусинэ уволили из Краснодарского университета культуры и искусств, где она 9 лет работала преподавателем после того, как она представила на выставке в Перми проект «Pussy-образа» с портретами осужденных участниц панк-группы Pussy Riot. После Лусинэ, ездившая в мордовскую колонию поддержать одну из участниц группы Надежду Толоконникову, лишилась возможности выставляться в Краснодаре.
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