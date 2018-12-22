Швеция отказала в политубежище краснодарским художникам Лусинэ Джанян и Алексею Кнедляковскому

Миграционная служба Швеции отказала в убежище краснодарским художникам Лусинэ Джанян и Алексею Кнедляковскому, которые являются членами группы Pussy Riot

Джанян и Кнедляковский попросили политубежища в 2017 году, но 20 декабря миграционная служба Швеции им отказала, сообщает шведский телеканал SVT, который цитирует издание «ИноСМИ».

Художники могут обжаловать отказ в миграционном суде. Журналистам они заявили, что разочарованы в решении миграционной службы.

«Миграционная служба не понимает, что преследование российский властей — это та цена, которую мы заплатили за нашу творческую и политическую деятельность. Это унизительно», — заявила Лусинэ Джанян.

Кнедляковский в свою очередь отметил, что миграционная служба полностью проигнорировала точку зрения правозащитных организаций, которые рекомендовали паре покинуть Россию из-за угрожающей им опасности.

Лусинэ отметила, что в России на нее несколько раз нападали одетые в штатское люди, когда она гуляла с ребенком, заявив, что этот метод используют российские спецслужбы.

«Когда я рассказала об этом миграционной службе, мне сказали, что знают, как обстоят дела в России. Но теперь в своем решении по нашему делу они говорят, что эти атаки совершали частные лица», — сказала Джанян.