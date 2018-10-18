В Пятигорске двое мужчин похитили девушку

В Пятигорске двоих мужчин заподозрили в похищении девушки и в покушении на кражу

По данным следствия, в 2017 году 34-летний мужчина поссорился со своей 28-летней девушкой, ударил ее и украл ювелирное украшение. Злоумышленника задержали и осудили.

После суда подозреваемый, который не мог покидать место жительства, решил похитить женщину и украсть имущество из ее дома. Для этого он привлек своего знакомого и вместе с ним начал искать исполнителя преступления.

Сотрудники ГУ МВД России по СКФО узнали о планах мужчин и выступили в роли похитителей. Вечером 11 октября они посадили девушку в машину, инсценировав похищение. Сумку с вещами и ключами от дома отдали 23-летнему заказчику. После этого молодой человек зашел в дом женщины и попытался похитить имущество на сумму 165 тыс. рублей. Полицейские задержали парня на месте преступления.

Мужчин заключили под стражу. Против них возбудили уголовные дела по п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Похищение человека группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Покушение на кражу с незаконным проникновением в жилище). Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.