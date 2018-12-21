В гостинице нашли мертвым советника премьер-министра Дагестана

Следователи Дагестана проводят проверку по факту смерти 47-летнего мужчины в гостиничном номере

Утром 21 декабря в гостинице обнаружили тело советника председателя правительства Дагестана Андрея Афонина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным «Интерфакс-Юг», тело чиновника нашли в номере гостиницы «Приморской» в Махачкале. Вскрытие еще не проводили. Следователи опрашивают посетителей и персонал отеля.

Андрей Афонин родился в 1971 году в Казани. Работал старшим экономистом и заместителем директора в промышленных предприятиях, занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской работой.

С 2015 года Афонов занимал пост гендиректора НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

С назначением Артема Здунова в сентябре 2018 года Андрей Афонин стал его советником.