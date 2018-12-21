В гостинице нашли мертвым советника премьер-министра Дагестана
Следователи Дагестана проводят проверку по факту смерти 47-летнего мужчины в гостиничном номере
Утром 21 декабря в гостинице обнаружили тело советника председателя правительства Дагестана Андрея Афонина. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
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По данным «Интерфакс-Юг», тело чиновника нашли в номере гостиницы «Приморской» в Махачкале. Вскрытие еще не проводили. Следователи опрашивают посетителей и персонал отеля.
Андрей Афонин родился в 1971 году в Казани. Работал старшим экономистом и заместителем директора в промышленных предприятиях, занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской работой.
С 2015 года Афонов занимал пост гендиректора НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
С назначением Артема Здунова в сентябре 2018 года Андрей Афонин стал его советником.
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