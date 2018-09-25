В Дагестане назначили премьер-министра

В Дагестане 25 сентября на пост премьер-министра снова назначили Артема Здунова

На заседании парламента большинство депутатов Народного Собрания Дагестана проголосовали за Артема Здунова. Из 77 присутсвующих свой голос за кандидата отдали 75 человек. Всего в парламенте 90 депутатов.

Как сообщали Юга.ру, после выборов 9 сентября Владимир Васильев стал главой Дагестана. Правительство во главе с Здуновым отправили в отставку.

Кто такой Артем Здунов

Здунов в 2000 году окончил Казанский финансово-экономический институт. С 2010 по 2014 год работал заместителем министра экономики Республики Татарстан, затем четыре года был в должности министра экономики Татарстана. С февраля 2018 года его назначили председателем Правительства Республики Дагестан.