В Сочи найден мертвым экс-прокурор Центрального района
Краснодарский край Елена Лободина
Бывший прокурор Центрального района Сочи Анатолий Миненко найден мертвым в своем доме
Тело 54-летнего мужчины 14 июня обнаружила его жена. По словам источника «Макс Портал» в правоохранительных органах, Миненко покончил жизнь самоубийством.
На сайте прокуратуры Краснодарского края 15 июня появились соболезнования родным и близким пенсионера прокуратуры.
В органах прокуратуры Миненко проработал свыше 10 лет.
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