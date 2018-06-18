В Сочи найден мертвым экс-прокурор Центрального района

Бывший прокурор Центрального района Сочи Анатолий Миненко найден мертвым в своем доме

Тело 54-летнего мужчины 14 июня обнаружила его жена. По словам источника «Макс Портал» в правоохранительных органах, Миненко покончил жизнь самоубийством.

На сайте прокуратуры Краснодарского края 15 июня появились соболезнования родным и близким пенсионера прокуратуры.

В органах прокуратуры Миненко проработал свыше 10 лет.