В Симферополе найден мертвым бывший председатель суда, который ушел в отставку

Крым

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Экс-председателя Центрального райсуда Симферополя Виталия Михайлова 18 декабря нашли мертвым

По предварительным данным, Виталий Михайлов покончил с собой. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на источник в судебной системе Крыма. 

Михайлов возглавлял райсуд столицы Крыма с ноября 2011 года. Перед ним на этом посту находился Александр Опанасюк, муж нынешнего крымского вице-премьера Ларисы Опанасюк, которая на тот момент работала главой юридического управления крымского правительства. 

Осенью 2014 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ рекомендовала оставить Виталия Михайлова на посту председателя Центрального районного суда Симферополя. 

В октябре 2018 года Михайлов ушел в отставку.

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