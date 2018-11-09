В Адыгее создадут региональный центр для одаренных детей

В Адыгее через год появится региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта и науки

Об этом 9 ноября сообщила заместитель премьер-министра Адыгеи Наталья Широкова на заседании первой рабочей группы по реализации проекта.

«Глава республики уделяет особое внимание системе образования, работе по выявлению и поддержке одаренных детей. При этом Мурат Кумпилов держит на контроле выполнение задач по повышению качества образования. Создаваемый центр позволит вывести работу с одаренными детьми на новый уровень», — отметила Наталья Широкова.

Координатором проекта станет Республиканская естественно-математическая школа (РЕМШ), которая за основу возьмет образовательный фонд «Талант и успех», известный как Образовательный центр «Сириус».

Директор РЕМШ Дауд Мамий отметил, что центр будет работать в форме тематических смен. К его созданию и функционированию привлекут ряд образовательных организаций для подготовки детей в области науки, искусства и спорта.

«У республики есть ряд преимуществ в создании центра для одаренных детей. Это связано с большим опытом взаимодействия с "Сириусом", где с участием РЕМШ уже реализуется ряд проектов: Южная математическая смена, Кавказская математическая олимпиада. Кроме того, в Адыгее уже есть необходимая инфраструктура для создания кластеров по всем трем направлениям регионального центра, определен и кампус для проживания участников тематических смен», — сказал Дауд Мамий.

Как сообщали Юга.ру, для создания регионального центра для одаренных детей Адыгея выиграла конкурс в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и планирует получить грант в размере 320 млн рублей. При этом предусмотрено финансирование из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Окончательный размер федеральной субсидии еще не определен, добавил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев.