В выходные на Кубани ожидаются дожди, сильный ветер и потепление до 14 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 21 по 23 декабря
По данным Краснодарского гидрометцентра, 21 декабря в крае осадков не ожидается. Местами туман, утром местами возможен слабый гололед и изморозь. Дневная температура — 2-7 °С. Ветер 4-9 м/с.
На побережье Черного моря местами будут идти дожди. Днем будет 5-10 °С, в южной части воздух прогреется до 12-15 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика утром порывы 15-20 м/с.
В Краснодаре в пятницу будет облачно, но без осадков. Утром в низинах и у водоемов туман. Днем термометры покажут 4-6 °С. Ветер 4-9 м/с.
В выходные на Кубани местами будут идти дожди, ночью и утром с мокрым снегом. В воскресенье осадки ожидаются в большинстве районов, в отдельных пунктах сильные дожди. В субботу местами гололед.
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В ночь на 22 декабря будет +3...-2 °С, при прояснении до -4 °С, в ночь на 23 декабря потеплеет до 0-5 °С. Днем в субботу ожидается 2-7 °С, местами до 12 °С, в воскресенье потеплеет до 4-9 °С, в некоторых районах воздух прогреется до 14 °С. Ветер 5-10 м/с, 23 декабря местами порывы могут достигать 12-17 м/с.
На Черноморском побережье будет дождливо, днем 23 декабря местами сильные осадки. Температура воздуха ночью 3-8 °С, днем 8-13 °С. Ветер в субботу 6-11 м/с, местами с порывами 12-17 м/с, в воскресенье 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с, днем местами до 22 м/с.
В Краснодар на выходные придут дожди, в воскресенье ожидаются сильные осадки. Ночью столбики термометров опустятся до 1-4 °С, днем потеплеет 8-9 °С. Ветер 5 м/с.
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