В выходные на Кубани ожидаются дожди, сильный ветер и потепление до 14 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 21 по 23 декабря

По данным Краснодарского гидрометцентра, 21 декабря в крае осадков не ожидается. Местами туман, утром местами возможен слабый гололед и изморозь. Дневная температура — 2-7 °С. Ветер 4-9 м/с.

На побережье Черного моря местами будут идти дожди. Днем будет 5-10 °С, в южной части воздух прогреется до 12-15 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с, на участке от Анапы до Геленджика утром порывы 15-20 м/с.

В Краснодаре в пятницу будет облачно, но без осадков. Утром в низинах и у водоемов туман. Днем термометры покажут 4-6 °С. Ветер 4-9 м/с.

В выходные на Кубани местами будут идти дожди, ночью и утром с мокрым снегом. В воскресенье осадки ожидаются в большинстве районов, в отдельных пунктах сильные дожди. В субботу местами гололед.