На Дону осудили супругов, которые душили женщин и забирали их деньги

Ростовский областной суд с участием прокурора области рассмотрел уголовное дело в отношении семейной пары, которая убила двух женщин, чтобы украсть их деньги

Суд установил, что 23 апреля 2017 года подсудимые под выдуманным предлогом вывезли знакомую на арендованном автомобиле к поселку Возрожденный Аксайского района. Там пара напала на женщину, отобрала у нее деньги и другое имущество общей суммой более 460 тыс. рублей, после чего задушили потерпевшую шарфом.

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Позже преступники по аналогичной схеме в хуторе Октябрьском Родионово-Несветайского района обокрали женщину на сумму более 75 тыс. рублей и задушили ее.

Также в 2016 году подсудимая задушила своего знакомого, который был пьян, чтобы не возвращать ему долг в сумме 50 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в отношении супругов возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п.п. «а,в,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением и разбоем).

Ростовский областной суд с участием прокурора об­ласти рассмотрел уголовное дело в отношении подсудимых и признал их виновными. Мужчину приговорили к 17 годам и 6 месяцам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

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