На Дону нашли тело мертвого мужчины с обмотанной скотчем головой
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в Белой Калитве
По данным источника DonDay.ru, тело 64-летнего мужчины нашла соседка, которая пришла в гости. Дверь была открыта. У погибшего была разбита голова, лицо и шея были перемотаны скотчем. Женщина вызвала полицию.
Утром 10 декабря задержали подозреваемого в убийстве — 36-летнего местного жителя. Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец рассказал журналистам, что возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали случившегося.
«Жесткого тактического решения проблемы женского обрезания на Северном Кавказе нет»
Интервью с Саидой Сиражудиновой
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.