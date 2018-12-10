На Дону нашли тело мертвого мужчины с обмотанной скотчем головой

В Ростовской области возбудили уголовное дело после гибели мужчины в Белой Калитве

По данным источника DonDay.ru, тело 64-летнего мужчины нашла соседка, которая пришла в гости. Дверь была открыта. У погибшего была разбита голова, лицо и шея были перемотаны скотчем. Женщина вызвала полицию.

Утром 10 декабря задержали подозреваемого в убийстве — 36-летнего местного жителя. Старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец рассказал журналистам, что возбуждено уголовное дело, устанавливаются все детали случившегося.