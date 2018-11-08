На Дону семейная пара душила женщин и забирала их деньги

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону будут судить семейную пару, которая с 2016 года убивала женщин и забирала их деньги и ценности

По версии следствия, в апреле 2017 года супруги вывезли знакомую в безлюдное место в Аксайском районе под предлогом поездки к целительнице. Там семейная пара задушила женщину и забрала 300 тыс. рублей и другое имущество.

В июле 2017 года под тем же предлогом семья вывезла другую знакомую в безлюдное место в Родионово-Несветайском районе. Там женщину задушили и забрали 45 тыс. рублей.

Кроме того, в августе 2016 женщина задушила своего знакомого, чтобы не возвращать ему долг в 50 тыс. рублей.

Против супругов возбудили уголовные дела по п. «в» ч. 4 ст.162 УК РФ (Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), п.п. «а,в,ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух или более лиц группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с похищением и разбоем). Материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области.

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