На Дону двое подростков убили девушку после отказа заниматься с ними сексом

В Миллерово возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, которые задушили 28-летнюю женщину

По предварительным данным, 5 декабря двое подростков 15 и 16 лет приехали в лесополосу на окраине Миллерово с ранее незнакомой 28-летней девушкой и стали выпивать алкогольные напитки. Юноши предложили ей заняться сексом, на что она ответила отказом. После этого молодые люди задушили ее ремнем и скрылись с места преступления. Тело обнаружили 8 декабря.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).