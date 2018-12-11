На Дону двое подростков убили девушку после отказа заниматься с ними сексом

Ростовская область

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В Миллерово возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних, которые задушили 28-летнюю женщину

По предварительным данным, 5 декабря двое подростков 15 и 16 лет приехали в лесополосу на окраине Миллерово с ранее незнакомой 28-летней девушкой и стали выпивать алкогольные напитки. Юноши предложили ей заняться сексом, на что она ответила отказом. После этого молодые люди задушили ее ремнем и скрылись с места преступления. Тело обнаружили 8 декабря.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

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Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемых, сообщили 11 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в июле в Ставропольском крае женщина убила знакомого, который предложил ей заняться сексом.

Следственный комитет смерть Убийство
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