На Дону задержали 72 овцы, которые нелегально перебирались в Россию из Украины

В Каменском районе Ростовской области пограничники задержали отару овец, которую из Украины хотел незаконно перегнать российский чабан

На территории России отару принял местный чабан, которого тоже задержали. Он пояснил, что собирался за деньги перегнать рогатый скот для соседа.

Сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области задержали животных, когда те пересекали границу без сопровождения людей, в обход пункта пропуска.

Правоохранители изъяли овец и отдали на хранение предпринимателю из хутора Калинов Красносулинского района. Под его надзором и под наблюдением ветеринаров животные пройдут 30-дневный карантин, после чего специалисты сделают заключение о здоровье стада.

Врачи взяли у всей отары овец кровь на анализ, которую изучат в областной лаборатории. Задача медиков — исключить бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз и еще ряд инфекционных заболеваний. После этого животных вакцинируют от сибирской язвы.

72 головы мелкого рогатого скота признаны собственностью РФ, сообщили 20 декабря в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом.