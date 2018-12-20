На Дону задержали 72 овцы, которые нелегально перебирались в Россию из Украины
В Каменском районе Ростовской области пограничники задержали отару овец, которую из Украины хотел незаконно перегнать российский чабан
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Сотрудники погрануправления ФСБ России по Ростовской области задержали животных, когда те пересекали границу без сопровождения людей, в обход пункта пропуска.
На территории России отару принял местный чабан, которого тоже задержали. Он пояснил, что собирался за деньги перегнать рогатый скот для соседа.
Правоохранители изъяли овец и отдали на хранение предпринимателю из хутора Калинов Красносулинского района. Под его надзором и под наблюдением ветеринаров животные пройдут 30-дневный карантин, после чего специалисты сделают заключение о здоровье стада.
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Врачи взяли у всей отары овец кровь на анализ, которую изучат в областной лаборатории. Задача медиков — исключить бруцеллез, лептоспироз, хламидиоз и еще ряд инфекционных заболеваний. После этого животных вакцинируют от сибирской язвы.
72 головы мелкого рогатого скота признаны собственностью РФ, сообщили 20 декабря в пресс-службе Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом.
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