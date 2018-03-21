В Дагестане пресекли попытку транзита партии лошадей из Азербайджана в Казахстан

Сотрудники управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Дагестану пресекли попытку транзита партии лошадей из Азербайджана в казахстанский Актобе

Представители компании «Azagroinvest-11» незаконно перевозили в двух грузовых автомобилях 37 убойных лошадей. При досмотре груза в международном пункте пропуска через границу России «Яраг-Казмаляр» сотрудники Россельхознадзора установили, что перевозка сельхозживотных осуществлялась без разрешения на транзит.

Госинспекторы ведомства запретили транзит лошадей через территорию РФ и постановили вернуть их на территорию Азербайджана.

По указанию Россельхознадзора, на территории России запрещен ввоз и транзит животных и животноводческой продукции из Азербайджана. Такая мера связана с эпизоотической ситуацией в соседней стране, она распространяется на определенные грузы, поставки которых связаны с риском заноса возбудителей опасных болезней животных.

«В частности это касается животных, восприимчивых к ящуру и сапу (за исключением цирковых, зоопарковых и спортивных животных, животных-компаньонов), мяса животных и молочной продукции, не прошедших термическую обработку, генетического материала, шкур, кожевенного, рогокопытного, кишечного, пушно-мехового сырья восприимчивых животных, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку», — уточнили в пресс-службе Россельхознадрзора Дагестана.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи осенью 2017 года беспризорные лошади оккупировали детскую площадку и бродили по трассам.