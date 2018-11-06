На Кубани полицейские нашли енота, который сбежал из цирка
В Курганинском районе сбежавший из цирка енот растерзал несколько куриц, пока его не нашли полицейские
В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что нашла несколько растерзанных тушек кур на своем участке. Прибывший на место полицейский осмотрел участок и предположил, что на территории орудует хищник. Участковый нашел на чердаке енота, поймал его и посадил во временный вольер.
После разбирательств установили, что животное сбежало из передвижного цирка. Полицейский связался с организатором представлений и отдал енота владельцу.
Оказалось, что хозяин питомца пытался самостоятельно найти енота в день отъезда цирка, но у него не получилось. Владелец возместил женщине материальный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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