На Кубани полицейские нашли енота, который сбежал из цирка

Краснодарский край

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В Курганинском районе сбежавший из цирка енот растерзал несколько куриц, пока его не нашли полицейские

В полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что нашла несколько растерзанных тушек кур на своем участке. Прибывший на место полицейский осмотрел участок и предположил, что на территории орудует хищник. Участковый нашел на чердаке енота, поймал его и посадил во временный вольер.

После разбирательств установили, что животное сбежало из передвижного цирка. Полицейский связался с организатором представлений и отдал енота владельцу.

Оказалось, что хозяин питомца пытался самостоятельно найти енота в день отъезда цирка, но у него не получилось. Владелец возместил женщине материальный ущерб, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Животные Курганинский район Полиция Цирк
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