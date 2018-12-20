На Дону экс-главу бюро медэкспертизы осудили за выдачу подложных справок об инвалидности

В Ростовской области за взятки и служебный подлог осудили бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы

По версии следствия, с 2010 по 2017 годы начальник бюро незаконно выдал 37 подложных справок об инвалидности, на основании которых граждане получали пенсии и социальные выплаты. Подсудимый получил за это вознаграждение в общей сумме 1 млн 585 тыс. рублей.

Напомним, против мужчины возбудили уголовное дело по ч. ч. 1, 2, 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), ч. 2 ст. 292 УК РФ (Служебный подлог). В начале октября правоохранительные органы завершили расследование.

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Суд признал экс-начальника бюро виновным и назначил наказание в виде 6 лет и 6 месяцев колонии общего режима, сообщает 19 декабря пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области. В ведомстве отметили, что это уже второе уголовное дело, которое следователи направили в суд. В июле экс-главу бюро осудили за совершение аналогичных преступлений.