Глава филиала медико-социальной экспертизы на Ставрополье за взятки присваивал инвалидности
Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении руководителя филиала медико-социальной экспертизы
По версии следствия, в октября и ноябре 2018 года мужчина получил от двух граждан по 15 тыс. рублей за установление групп инвалидности.
В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В расследовании оказали содействие сотрудники УФСБ РФ по региону.
Сейчас начальник филиала задержан, его заключили под стражу, сообщает 18 декабря пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю.
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