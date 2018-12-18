Глава филиала медико-социальной экспертизы на Ставрополье за взятки присваивал инвалидности

Следственные органы Ставропольского края возбудили уголовное дело в отношении руководителя филиала медико-социальной экспертизы

По версии следствия, в октября и ноябре 2018 года мужчина получил от двух граждан по 15 тыс. рублей за установление групп инвалидности.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки). В расследовании оказали содействие сотрудники УФСБ РФ по региону.