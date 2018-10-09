На Дону за многомиллионные взятки будут судить экс-главу филиала бюро медэкспертизы

В Ростовской области завершили расследование еще одного уголовного дела в отношении бывшего руководителя гуковского филиала бюро медико-социальной экспертизы, обвиняемого в общей сложности в 213 эпизодах получения взяток и служебных подлогах

По версии следствия, с 2010 по 2017 год руководитель бюро № 30 — филиала ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Минтруда РФ выдавал подложные справки об инвалидности, по которым граждане получали пенсии и иные соцвыплаты.

Сейчас чиновник обвиняется в 33 эпизодах получения взятки (ч. 1, 2, 3 ст. 290 УК РФ) и 65 эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Общая сумма взяток составила 1 млн 585 тыс. рублей. А в мае в суд направили дело о 56 эпизодах получения взяток и 57 эпизодах служебного подлога в отношении этого же должностного лица. Тогда речь шла о 3,9 млн рублей взяток.

Следователи продолжают устанавливать всех лиц, незаконно получивших справки об инвалидности, сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.