На Кубани замначальника полиции и следователя будут судить за посредничество во взятке

В Краснодарском крае завершили расследование дела против заместителя начальника и следователя отдела полиции по Крымскому району по обвинению в посредничестве во взятке

По данным следствия, в 2017 году следователь полиции узнал о том, что в производстве его коллеги находится уголовное дело против мужчины по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Он сообщил дочери фигуранта дела, что может оказать содействие в расследовании таким образом, что подозреваемый получит условное наказание. За это следователь хотел получить от девушки 1,2 млн рублей, которые договорился разделить со своим начальником.

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Девушка сообщила о поступившем предложении в правоохранительные органы. 1 ноября 2017 года во время личной встречи она передала следователю деньги, после чего мужчину задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю.

В отношении замначальника полиции и следователя возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ (Обещание или предложение посредничества во взяточничестве). Материалы дела направили в суд с обвинительным заключением прокурора, сообщили 17 декабря в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.