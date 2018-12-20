В Краснодаре нашли пропавшую девочку из Хабаровского края. Она приехала на юг автостопом
В торговом центре Краснодара обнаружили 15-летнюю девочку, которая пропала без вести в Хабаровском крае
Сотрудники полиции Краснодара получили информацию о том, что в Краснодаре находится несовершеннолетняя, которая пропала несколько месяцев назад на территории Хабаровского края.
Правоохранители нашли 15-летнюю девочку в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара.
Установлено, что в апреле девочка уехала из дома автостопом на Кубань и жила в Краснодаре у своих знакомых. В настоящее время ее передали инициатору розыска, сообщили 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как сообщали Юга.ру, в Сочи в сентябре пропала без вести 12-летняя девочка. В октябре ее нашли в Ленобласти. Позже появилась информация, что девочка может быть причастна к убийству. Также ее заподозрили в каннибализме.
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