В Краснодаре нашли пропавшую девочку из Хабаровского края. Она приехала на юг автостопом

Краснодарский край

Распечатать

В торговом центре Краснодара обнаружили 15-летнюю девочку, которая пропала без вести в Хабаровском крае

Сотрудники полиции Краснодара получили информацию о том, что в Краснодаре находится несовершеннолетняя, которая пропала несколько месяцев назад на территории Хабаровского края.

Правоохранители нашли 15-летнюю девочку в одном из торгово-развлекательных центров Краснодара. 

Установлено, что в апреле девочка уехала из дома автостопом на Кубань и жила в Краснодаре у своих знакомых. В настоящее время ее передали инициатору розыска, сообщили 19 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, в Сочи в сентябре пропала без вести 12-летняя девочка. В октябре ее нашли в Ленобласти. Позже появилась информация, что девочка может быть причастна к убийству. Также ее заподозрили в каннибализме.

Краснодар Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Дону экс-главу бюро медэкспертизы осудили за выдачу подложных справок об инвалидности
На Дону поезд насмерть сбил 23-летнего парня
Бывших ингушских чиновников будут судить за мошенничество на 335 млн рублей
В Краснодаре нашли пропавшую девочку из Хабаровского края. Она приехала на юг автостопом
В Адыгее мужчина погиб при пожаре в деревообрабатывающем цеху
Два КамАЗа сгорели на стоянке в Кабардино-Балкарии. Есть пострадавшие

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале