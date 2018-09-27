В Сочи пропала 12-летняя девочка

В Сочи следователи разыскивают пропавшую 23 сентября Валерию Яргину

В полицию обратилась мать пропавшей 12-летней девочки. Подросток ушла из дома на улице Джигитской и больше на связь не выходила. Ранее Яргина уже уходила из дома, но ее находили.

На вид девочке около 17 лет, рост примерно 165 см, телосложение среднее, лицо овальное, зелено-карие глаза, черные волосы до плеч.

Была одета в джинсовые шорты темно-синего цвета и футболку камуфляжного цвета.

Следственный отдел по Хостинскому району Сочи проводит доследственную проверку. Устанавливается местонахождение пропавшей, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Граждан, обладающих информацией о месте нахождения пропавшей, следствие просит сообщить об этом по телефонам 8 (8622) 67-77-53, 8 (918) 103-87-62 либо 02.